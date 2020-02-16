Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.02.2020 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2020 20:09

    ve arasında büyük gerginlik!

    'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Gergin geçen karşılaşmada Galatasaray'da ve Yeni Malatyaspor'da gerginlik yaşadı.

    Galatasaray - Malatyaspor maçında gerginlik!

    'in 22. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda 'u ağırladı. Karşılaşmada ile arasında gerilim yaşandı.

    İKİ İSİM DE SARI KART GÖRDÜ
    Gökhan'ın Feghouli'e eliyle hamlesi oldu. Alper Ulusoy iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Gökhan Töre hakemin bu kararını çok sinirlendi.

    28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray tribünleri büyük tepki gösterdi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Sofiane Feghouli ve Gökhan Töre arasında büyük gerginlik!
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri