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    • 16.02.2020 17:33

    Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko | A Spor Canlı izle

    Basketbolda final heyecanı yaşanıyor. Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Potadaki heyecan fırtınası A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor...

    Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko | Canlı

    Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan dev final heyecanı, A Spor'da yaşanıyor...

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