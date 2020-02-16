Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko | A Spor Canlı izle

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan dev final heyecanı, A Spor'da yaşanıyor...
ASpor CANLI YAYIN
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşmasında Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayan dev final heyecanı, A Spor'da yaşanıyor...
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