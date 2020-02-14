G.Saray Alanya'ya evinde 3-1 yenilmiş ancak kupaya veda etmişti. Bu maçtan sonra Galatasaray soyunma odasında Fatih Terim'in oyuncularına yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Terim, turun kaybedilmiş olmasına rağmen oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.
UMUT DOLU PERFORMANS
Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Sahada aslanlar gibi savaştınız. Sizinle gurur duyuyorum. Elenmiş olabiliriz ama ilerleyen haftalar için umut dolu bir performans ortaya koydunuz" dedi.
İŞTAHIMIZI DAHA DA KABARTTI
Fatih hoca, "İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak. Ortaya konan futbol sadece beni değil taraftarları da mutlu etti. Ortaya konan futbol şampiyonluk için iştahımı daha da kabarttı" diye konuştu.
TARAFTAR ZAFERE İNANIYOR
G.Saray taraftarı da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra takımı tribüne çağırmış ve futbolcuları alkışlamıştı. Taraftarlar, "Bu takım yine şampiyon olacak" yorumu yaptı.
2. YARILARI İYİ OYNUYOR
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray sezonun 2. yarılarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
MECBURİ ROTASYON
Galatasaray'da Mariano, Alanya maçında kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Linnes, sol bekte ise Saracchi oynayacak.
FALCAO MÜJDESİ
Galatasaray Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun takımla çalıştığı, Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.
UMUT DOLU PERFORMANS
Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Sahada aslanlar gibi savaştınız. Sizinle gurur duyuyorum. Elenmiş olabiliriz ama ilerleyen haftalar için umut dolu bir performans ortaya koydunuz" dedi.
İŞTAHIMIZI DAHA DA KABARTTI
Fatih hoca, "İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak. Ortaya konan futbol sadece beni değil taraftarları da mutlu etti. Ortaya konan futbol şampiyonluk için iştahımı daha da kabarttı" diye konuştu.
TARAFTAR ZAFERE İNANIYOR
G.Saray taraftarı da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra takımı tribüne çağırmış ve futbolcuları alkışlamıştı. Taraftarlar, "Bu takım yine şampiyon olacak" yorumu yaptı.
2. YARILARI İYİ OYNUYOR
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray sezonun 2. yarılarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.
MECBURİ ROTASYON
Galatasaray'da Mariano, Alanya maçında kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Linnes, sol bekte ise Saracchi oynayacak.
FALCAO MÜJDESİ
Galatasaray Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun takımla çalıştığı, Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.
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