Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    ortaya konan dan memnun: İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak

    Kupada Alanya’ya elenen ’da , ortaya konan dan memnun... İmparator, “İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak. Ortaya yüreğinizi koydunuz” diye konuştu.

    İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak
    G.Saray Alanya'ya evinde 3-1 yenilmiş ancak kupaya veda etmişti. Bu maçtan sonra Galatasaray soyunma odasında Fatih Terim'in oyuncularına yaptığı konuşma dikkat çekiciydi. Terim, turun kaybedilmiş olmasına rağmen oyuncularını performanslarından dolayı kutladı.



    UMUT DOLU PERFORMANS
    Tecrübeli hocanın öğrencilerine, "Sahada aslanlar gibi savaştınız. Sizinle gurur duyuyorum. Elenmiş olabiliriz ama ilerleyen haftalar için umut dolu bir performans ortaya koydunuz" dedi.

    İŞTAHIMIZI DAHA DA KABARTTI
    Fatih hoca, "İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak. Ortaya konan sadece beni değil taraftarları da mutlu etti. Ortaya konan futbol şampiyonluk için iştahımı daha da kabarttı" diye konuştu.



    TARAFTAR ZAFERE İNANIYOR
    G.Saray taraftarı da Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçtan sonra takımı tribüne çağırmış ve futbolcuları alkışlamıştı. Taraftarlar, "Bu takım yine şampiyon olacak" yorumu yaptı.

    2. YARILARI İYİ OYNUYOR
    yönetimindeki sezonun 2. yarılarındaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

    MECBURİ ROTASYON
    Galatasaray'da Mariano, Alanya maçında kırmızı kart gördü. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Linnes, sol bekte ise Saracchi oynayacak.

    FALCAO MÜJDESİ
    Galatasaray Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun takımla çalıştığı, Marcelo Saracchi'nin ise kendisi için hazırlanan dayanıklılık programı dahilinde antrenman yaptığı kaydedildi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fatih Terim ortaya konan futboldan memnun: İşte bu ruh bizi şampiyon yapacak
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri