Antalya yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale adını yazdırdı. 32. dakikada Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
49'da Doğukan Sinik ceza alanında önce düzeltti sonra düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçındü skorunu ilan etti.
DOĞUKAN EŞİTLEDİ
49'da Doğukan Sinik ceza alanında önce düzeltti sonra düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçındü skorunu ilan etti.
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