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    • Spor
    • 14.02.2020 Gazete

    yarı finalde

    spor, ’nda 0-0’ın rövanşında ile 1-1 berabere kalınca deplasmanda atılan golün avantajıyla turu geçti ve yarı finalde Alanya’nın rakibi oldu...

    Antalya yarı finalde
    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve yarı finale adını yazdırdı. 32. dakikada Yatabare, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Yasin Öztekin'e bıraktı. Bu futbolcunun penaltı noktası yakınından yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

    DOĞUKAN EŞİTLEDİ
    49'da Doğukan Sinik     ceza alanında önce düzeltti sonra düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçındü skorunu ilan etti.

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