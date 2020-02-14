Antalya yarı finalde

çeyrek final rövanş maçındaileberaberekaldı ve yarı finale adını yazdırdı.dakikadameşin yuvarlağı müsaitdurumdakibıraktı. Bu futbolcunun penaltınoktası yakınından yerdenvuruşunda top ağlarlabuluştu:

ceza alanında önce düzeltti sonra düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda maçındü skorunu ilan etti.