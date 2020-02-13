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    • Spor
    • 13.02.2020 15:55
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    • 13.02.2020 16:16

    'nda 'un Erzurumspor 11'i belli oldu

    'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Kupa yolunda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli olacak. Günün ilk karşılaşmasında , ilk maçta 5-0 mağlup ettiği deplasmanına çıkacak. Maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Saat 17.00'de başlayacak Erzurumspor-Trabzonspor karşılaşmasını Aspor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

    Trabzonspor'un Erzurumspor 11'i belli oldu

    Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu 'nda bugün son yarı finalistler de çeyrek final rövanşlarının ardından belli oluyor. Günün ilk karşılaşmasında , ilk maçta 5-0 mağlup ettiği deplasmanına çıkacak. Rövanş öncesi büyük bir avantajı elinde bulunduran Karadeniz temsilcisinin hedefi kupayı 9. kez müzesine götürmek.

    Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecekler. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in skor avantajını da göz önünde bulundurarak kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

    iLK 11'LER

    BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Jasmin, Rashad, Batuhan, Ba, Hasan, Pote

    TRABZONSPOR: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Bilal

    BB ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'un sahasında Trabzonspor'la karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakada Erkan Özdamar düdük çalacak.

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