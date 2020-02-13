BB Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Trabzonspor, BB Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Trabzonspor ile BB Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek. Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Peki, BB Erzurumspor Trabzonspor maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

BB ERZURUMSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı 13 Şubat Perşembe ((bugün) saat 17.00'da başlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda hakem Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı karşılaşma A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak A Spor canlı yayın sayfasına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sahasında oynadığı ilk maçı 5-0 gibi farklı bir sonuçla kazanarak büyük avantaj sağlayan Karadeniz ekibi, 6 sezon sonra kupada yarı finale yükselmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Alexander Sörloth, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KUPADA 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kupada 4. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk olarak 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

Karadeniz ekibi, bu sezon ikinci eşleşmedeki ilk maçı da 5-0 kazanarak rakibi önündeki farklı galibiyetlerine devam etti.

Trabzonspor, kupada oynanan 3 maçı kazanırken rakip filelere 14 gol gönderdi, kalesinde ise 1 gol gördü.

RAKİP FENERBAHÇE OLACAK

Çeyrek final rövanş maçının sonucuna göre turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

Trabzonspor, rakibini elemesi durumunda Fenerbahçe ile yarı final ilk maçını Trabzon'da, rövanşını ise İstanbul'da yapacak.

TRABZONSPOR, KUPADA 6 SEZONLUK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0'ın rövanşında perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 6 sezon aradan sonra kupada yarı finali görecek.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmeyi hedefliyor.

EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI

Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupası'nı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4'üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.