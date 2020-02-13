TFF'nin olağanüstü toplantısı sonuçlanmış ve toplantı sonunda Göztepe-Beşiktaş, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verilmişti.

Hüriyet'in haberine göre bu karar sonrası, Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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