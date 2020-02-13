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    • 13.02.2020 16:11

    Son dakika haberi... TFF'nin 'kural hatası' kararı sonrası 'tan flaş hamle geldi

    toplantısı sonrası Göztepe-, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verilmişti. Bu karar sonrası Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Beşiktaş Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar sonrasında gitme kararı aldı.

    Beşiktaş'tan flaş hamle! TFF'nin kararı sonrası...

    TFF'nin olağanüstü toplantısı sonuçlanmış ve toplantı sonunda Göztepe-, Gençlerbirliği-Gaziantep FK ve Konyaspor-Beşiktaş maçlarında kural hatası olmadığına karar verilmişti.

    Hüriyet'in haberine göre bu karar sonrası, Siyah beyazlılar, 'nun Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

    DETAYLAR BİRAZDAN...

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