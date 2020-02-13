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    • 13.02.2020 16:49
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    • 13.02.2020 16:57

    resmen açıklandı! Azerbaycan Futbol Federasyonu...

    ile yolları ayrılan teknik direktör 'ya, Azerbaycan Milli Takımı'nın teklif götürdüğü iddia ediliyordu. Bu iddialara günler sonra resmi açıklama geldi. Azerbaycan Futbol Federasyonu, Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'yı yeni teknik direktör olarak düşündüklerini açıkladı.

    Abdullah Avcı resmen açıklandı! Azerbaycan...

    Ara transfer döneminde ile yollarını ayıran 'nın gideceği takım merak konusuydu. Avcı'nın hangi takıma gideceği merak konusuyken, iddialar Azerbaycan Milli Takımı'nı yöneteceği yönündeydi. Bu iddilara ilk yanıt geldi.

    Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, yaptığı açıklamada Abdullah Avcı iddialarının doğru olduğunu belirtti.

    Firuz Abdulla, Nikola Jurcevic'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör adayları belirlediklerini, listede Abdullah Avcı'nın da olduğunu söyledi ve ''Abdullah Avcı, listemizde yer alan teknik direktör adaylarından birisi. Ancak şu ana kadar federasyon, kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmedi.'' sözlerini kullandı.

    56 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun ısrarcı tutumuna önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.

    EN ÇOK BEŞİKTAŞ SEVİNECEK

    Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi en çok Beşiktaş'ı sevindirecek.

    Siyah beyazlı ekibin deneyimli teknik adamla uzlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.

    Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.

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