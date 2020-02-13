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    • Spor
    • 13.02.2020 14:18
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    • 13.02.2020 14:20

    : 'den - maçındaki itirazıyla ilgili karar

    haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, - maçı için yapılan "" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi.

    TFF'den flaş kural hatası kararı

    Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu, , Gaziantep FK ve Konya kulüplerinin - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

    Hürriyet'in haberine göre Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Spor Son dakika: TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazıyla ilgili karar
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