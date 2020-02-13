Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Hürriyet'in haberine göre Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

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