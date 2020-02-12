Beşiktaş'ta gözler TFF'den gelecek olan habere çevrildi. Futbol Federasyonu Siyah-Beyazlılar'ın Göztepe maçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını yarın yapacağı toplantıda görüşecek. Bu toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor. Beşiktaş maçın tekrarlanmasının şart olduğunu ısrarla savunurken Göztepe de tekrara gerek olmadığını öne sürdü.
- Spor
- 12.02.2020 06:59
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- 12.02.2020 06:59
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