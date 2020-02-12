gözler'den gelecek olan habere çevrildi.'ınmaçında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazını yarın yapacağı toplantıda görüşecek. Bu toplantının ardından kararın açıklanması bekleniyor.maçın tekrarlanmasının şart olduğunu ısrarla savunurkende tekrara gerek olmadığını öne sürdü.