Milan Juventus maçı hangi kanalda? İtalya Kupası yarı final karşılaşmaları Napoli-Inter maçı ile başladı. Bir diğer karşılaşma olan Milan-Juventus maçı ise bugün oynanacak. Turun ilk ayağında Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, Ronaldo'lu Juventus'u ağırlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Milan Juventus maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MILAN - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Milan - Juventus maçı 13 Şubat Perşeembe günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. San Siro'daki karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı çeyrek final karşılaşmasında Torino'yu 4-2 yenerek bir üst tura çıkmayı başarmıştı. Juventus da, son 8 turunda Başkent temsilcisi Roma'yı 3 - 1 ile geçmişti.

Serie A'da bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Milan, 32 puanla 10'uncu sırada yer alıyor. Son 8 sezonun şampiyonu Cristiano Ronaldo'lu Juventus 54 puanla ligde zirveyi İnter ile paylaşıyor.

NAPOLI, KUPADA INTER'DEN AVANTAJLI SKORLA DÖNDÜ

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli, deplasmanda Inter'i 1-0 yenerek, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan yarı finalin ilk maçında, ligde şampiyonluğa oynayan Inter ile iyi bir sezon geçirmeyen Napoli karşı karşıya geldi.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar bulduğu ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının 57. dakikasında konuk Napoli, Fabian Ruiz ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan dakikalarında Inter, bulduğu fırsatları değerlendiremeyince Napoli, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, 5 Mart'ta rövanşta ağırlayacağı Inter karşısında avantajlı bir skor elde etmiş oldu.