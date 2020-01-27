Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

NBA'e damga vuran Kobe Bryant hayatını kaybetti. Geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant sevenlerini yasa boğdu. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan Bryant, NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. İşte Kobe Bryant'ın hayatına ilişkin detaylar...

27.01.2020 00:28 - Son Güncelleme: 27.01.2020 00:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





