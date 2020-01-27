Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!
NBA'e damga vuran Kobe Bryant hayatını kaybetti. Geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant sevenlerini yasa boğdu. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan Bryant, NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. İşte Kobe Bryant'ın hayatına ilişkin detaylar...
Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı. Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.
KOBE BRYANT KİMDİR?
Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir.