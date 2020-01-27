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Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

NBA'e damga vuran Kobe Bryant hayatını kaybetti. Geçirdiği helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden Bryant sevenlerini yasa boğdu. Kariyerinde birçok şampiyonluğu bulunan Bryant, NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alanda rekor kırmıştır. Ayrıca 15 kez 11'i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi 15 kez All-Star 11 kez de NBA En İyi Savunma Takımı'na seçilmiştir. İşte Kobe Bryant'ın hayatına ilişkin detaylar...

27.01.2020 00:28 - Son Güncelleme: 27.01.2020 00:30
Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, California'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti. ESPN de Kobe Brytant'ın hayatını kaybettiği yönündeki haberleri doğruladı. Los Angeles Polis Departmanı, helikopter kazasında kurtulan olmadığını açıkladı.

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Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

KOBE BRYANT KİMDİR?

Bryant, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı rekorunu kıran Kobe 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir.

Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe; Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4. şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu.

Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en değerli oyuncusu oldu. Bryant 34 yaş 100 gün iken NBA tarihinde 30.000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştur.

Kobe Bryant kimdir? Neden öldü? İşte Kobe Bryant’ın hayatı ve başarıları!

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2.sıradadır. NBA'deki başarılarına 2007-2008 normal sezonda NBA En Değerli Oyuncu Ödülünü de kattı.

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