Juventus, Roma'yı İtalya Kupası'ndan eledi

İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, yarı finale yükseldi. Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip baskılı başlarken, 26. dakikada Cristiano Ronaldo siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

38. dakikada Rodrigo Bentancur, Juventus adına farkı 2'ye çıkaran gole imzasını attı.

İlk yarı bu skorla sona erecek diye beklenirken, Leonardo Bonucci 45+2. dakikada skoru 3-0'a getiren golü attı.

Maçın ilk yarısı Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarının başında, iki takım da karşılıklı tehlikeli ataklar geliştirirken, golü bulan taraf başkent ekibi oldu.

50. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, önce üst direğe ardından kaleci Gianluigi Buffon'a çarparak filelerle buluştu ve fark 2'ye indi: 3-1.

Mücadelenin son anlarında konuk takım, Juventus kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaratsa da aradığı golü bulamadı.

Juventus, maçı 3-1 kazanarak, adını yarı finale yazdırırken, Roma kupaya çeyrek finalde veda etti.

Bu arada, Roma kadrosunda bulunan diğer milli futbolcu Mert Çetin ise kadroda yer almasına karşın, maçta görev almadı.

Kupa çeyrek finalinde; 28 Ocak Salı günü; Milan-Torino, 29 Ocak Çarşamba günü; Inter-Fiorentina maçları oynanacak ve yarı finale yükselen son iki takım da belli olacak.