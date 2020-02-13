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    • Spor
    • 13.02.2020 10:42
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    • 13.02.2020 10:42

    teknik direktörü 'in acı günü

    'ın tecrübeli teknik direktörü 'in kayınvalidesi Rezan Merak Aksu hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı kulüp internet sitesinden yayınladığı açıklamada Fatih Terim ve ailesine başsağlığı diledi.

    Fatih Terim'in acı günü

    Teknik Direktörü 'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu vefat etti.

    Sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in vefat eden kayınvalidesi Rezan Meral Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah'tan rahmet, Sayın hocamız Fatih Terim'e ve ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Rezan Meral Aksu'nun cenazesi, bugün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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