Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'a sportif direktör olarak dönmesi beklenen Lucescu flaş açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi için ismi Beşiktaş ile anılan Mircea Lucescu. İtalyan basınına verdiği röportajda kendisine yöneltilen futbola geri dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya yanıt verdi.

"ÇEBİ İLE BİR GÖRÜŞMEM VAR"

Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var" cevabını verdi.

Henüz anlaşma olmadığını da sözlerine ekleyen Rumen antrenör, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.