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    • 12.02.2020 22:05
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    • 12.02.2020 22:19

    Lucescu'dan flaş açıklaması!

    'a sportif direktör olarak dönmesi beklenen Lucescu flaş açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan  ile bir görüşmem var" ifadelerini kullandı.

    Lucescu'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

    'a sportif direktör olarak dönmesi beklenen Lucescu flaş açıklamalarda bulundu.

    'ın takımın başına getirilmesinin ardından sportif direktörlük görevi için ismi Beşiktaş ile anılan . İtalyan basınına verdiği röportajda kendisine yöneltilen futbola geri dönüp dönmeyeceği hakkındaki soruya yanıt verdi.

    "ÇEBİ İLE BİR GÖRÜŞMEM VAR"
    Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var" cevabını verdi.

    Henüz anlaşma olmadığını da sözlerine ekleyen Rumen antrenör, "Tabi henüz anlaşma yok. Bu görüşmeden sonra netlik kazanacak. Anlaşma sağlanıp sağlanmadığını görüşmeden sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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