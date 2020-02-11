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    • 11.02.2020 07:00

    ’ya açılıyor! Lucescu ’a isimsiz yıldızları kazandıracak

    Shakhtar’ı çalıştırdığı dönemde kulübüne keşfettiği genç futbolcuları getiren Lucescu artık için çalışacak. Rumen hocanın kuracağı scout ekibi ’da oyuncu avına çıkacak. bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satacak.

    Kartal Brezilya’ya açılıyor
    Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor... Kısa süre içinde 'a gelmesi beklenen Lucescu ile Siyah-Beyazlı kulübün transfer politikası değişecek. Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde kulübüne 'dan oyuncu bulan ve bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satılmasını sağlayan Lucescu bu uygulamayı 'ta da yapacak.



    ÖNCE SCOUT EKİBİNİ KURACAK
    Shakhtar'a Fred, A.Teixeira, Fernandinho, Willian ve D.Costa gibi yıldızları kazandıran Lucescu aynı sistemi Beşiktaş'ta da uygulayacak. Burada önce scout ekibini kuracak olan Lucescu kolları sıvayacak.

    MADDİ AÇIDAN NEFES ALACAKLAR
    Beşiktaş Lucescu ile Brezilya pazarına açıldıktan sonra tespit edilen oyuncular önce Beşiktaş'ta oynayacak ardından astronomik rakama satılacak. Böylece kulüp maddi açıdan nefes alacak.



    YÖNETİM ONDAN ÇOK UMUTLU
    Beşiktaş Yönetimi'nin Lucescu'dan çok büyük beklenti içinde olduğu öğrenildi. Rumen hoca genç yıldızları keşfederek Beşiktaş'a sunacak.


    İŞTE PARLATTIĞI YILDIZLAR



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