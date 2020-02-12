A Spor canlı izle: Galatasaray Alanyaspor maçı canlı yayın! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması

Galatasaray Alanyaspor maçı saat 20.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci ayağında Galatasaray'a konuk olacak Alanyaspor, ilk mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrılarak, rövanş maçına avantajlı çıkacak. Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı kaybeden son şampiyon Galatasaray, taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamak istiyor. Galatasaray - Alanyaspor maçı A spor canlı izle seçeneğiyle takvim.com.tr'de...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Seri, Adem, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariana, Marcao, Feghouli



ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun Gülselam, Fernandes, Bakasetas, Campos, Bammou.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

ALANYASPOR'UN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ligde son 7 haftadır rakiplerine kaybetmeyerek, zirve mücadelesini sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, ligde geride kalan 21 hafta sonunda 11 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle 39 puan toplayan turuncu-yeşilli ekip, lider Demir Grup Sivasspor'un üç puan gerisinde 4. sırada bulunuyor.

Bu sezon oynadığı maçlarda 41 gol atıp, kalesinde 20 gol gören Alanyaspor, ligde en son 14. haftada Galatasaray'a deplasmanda 1-0 kaybetti.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, 16. hafta Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1, 17. hafta evinde İttifak Holding Konyaspor'u 2-1, 18. haftada Hes Kablo Kayserispor'u 5-1 yendi. 19. hafta Kasımpaşa'ya konuk olan Alanyaspor, bu maçtan da 2-1 galibiyetle ayrıldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 20. haftada evinde 2-1 yenen Alanyaspor, 21. haftada deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat'ta Gençlerbirliği'ni konuk edecek Alanyaspor, bu maçta da hanesine üç puan yazdırarak, yenilmez serisini 8 haftaya çıkarıp, zirve yarışından kopmak istemiyor.