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    • 12.02.2020 23:10
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    • 12.02.2020 23:10

    'da kırmızı kart gören Mariano, Malatya maçında cezalı duruma düştü

    çeyrek finalinde ile Aytemiz arasında oynanan karşılaşmanın 90+5. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Mariano, 'de oynanacak Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

    G.Saray'da yıldız isim cezalı duruma düştü

    çeyrek finalinde 2-0'lık skorun rövanşında ile Aytemiz karşı karşıya geldi.

    Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazanırken, deplasman skoru avantajıyla tur atlayan ekip Alanyaspor oldu.

    Cimbom'da maçında 89. dakikasında sarı kart gören Mariano, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

    Böylelike Brezilyalı sağ bek, 'in 22. haftasında oynanacak olan Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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