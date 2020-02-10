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    • 10.02.2020 17:08

    'in yeni adı ne olacak? Resmen açıkladı

    'in rekortmen oyuncusu 'in Türk vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanmış, Larkin Milli takım formasını Cumhurbaşkanı 'ın ellerinden almıştı. Tüm bunların ardından en çok merak edilen Shane Larkin'in yeni adının ne olacağıydı. Pek çok iddia ortaya atılmıştı. Nihayetinde ilk açıklama Shane Larkin'den geldi.

    Shane Larkin'in yeni adı ne olacak? Resmen açıkladı

    Bu sezon Euroleague'de sergilediği performansla Avrupa'nın en başarılı basketbolcuları arasında gösterilen , Türk vatandaşlığına geçerek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynama hakkı kazanmıştı.

    Başarılı sporcunun, tıpkı 2015'te Türk vatandaşlığına geçerek Ali Muhammed adını alan Fenerbahçeli basketbolcu Bobby Dixon gibi adını değiştireceği iddia ediliyordu. Özellikle sosyal medyada dolanan haberler üzerine bir açıklama yapan ABD asıllı Shane Larkin, kendi adıyla devam edeceğini, ismini değiştirmeyeceğini dile getirdi.

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