Fenerbahçe'den olay penaltı iddiası! "Bilerek söylemedi"

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'a ateş püskürdü. Son dakikalarda yaşanan pozisyonda penaltı düdüğünü çalmayan Ümit Öztürk'ü ve onu VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'ı yaylım ateşine tutan sarı-lacivertliler Serkan Tokat'ın bilinçli bir şekilde izle tavsiyesinde bulunmadığını iddia etti.

10.02.2020 15:15 - Son Güncelleme: 10.02.2020 15:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





