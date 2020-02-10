Fenerbahçe'den olay penaltı iddiası! "Bilerek söylemedi"
Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat'a ateş püskürdü. Son dakikalarda yaşanan pozisyonda penaltı düdüğünü çalmayan Ümit Öztürk'ü ve onu VAR'a çağırmayan Serkan Tokat'ı yaylım ateşine tutan sarı-lacivertliler Serkan Tokat'ın bilinçli bir şekilde izle tavsiyesinde bulunmadığını iddia etti.
10.02.2020 15:15
- Son Güncelleme: 10.02.2020 15:15
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken maçın içerisinde birçok pozisyon tartışma konusu olmuştu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Alanyaspor hücumunda Jailson'un eline doğru yönelen topu VAR hakemi Serkan Tokat, penaltı olarak değerlendirmiş; kullanılan penaltıyı Altay Bayındır kurtarmasına karşın, kurallara göre tek ayağı çizgide olmadığından atış tekrar edilmişti.
Bu pozisyon tartışmaların fitilini ateşlerken Fenerbahçe, Wellington'un ceza sahası içerisinde topu kontrolünde penaltı itirazı yapıp sonuç alamadı.
PEKTEMEK'İN POZİSYONU...
Hürriyet'in haberine göre son dakikada Mustafa Pektemek'in pozisyonu ise Kadıköy'ü adeta yangın yerine çevirdi. Sarı lacivertlilerin penaltı beklentisi sonuç bulmayınca maç sonu sert açıklamalar geldi.
Maçın ardından Fenerbahçeli Ozan Tufan "Mustafa Pektemek hakeme elime çarptı diyor. Hakem VAR'a bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu yukarıdakiler, TFF'dir. Onlar bakacak, onlar inceleyecek." şeklinde görüş bildirmişti.