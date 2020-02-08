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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Diagne: ’da limite takıldım!

    Cimbom'un sorunlu yıldızı Diagne, "'ye geri dönme ihtimali de vardı ve bu da tartışıldı ancak Türkiye'de bir yabancı limiti var ve da bu konuda problem yaşıyor" dedi.

    Galatasaray’da limite takıldım!
    Cimbom'un sorunlu yıldızı Diagne, "'ye geri dönme ihtimali de vardı ve bu da tartışıldı ancak Türkiye'de bir yabancı limiti var ve G.Saray da bu konuda problem yaşıyor" dedi.

    HATA YAPTIM
    Yıldız oyuncu, "Club Brugge'da teknik direktörümden özür diledim. Clement bana neye ihtiyacım olduğunu söyledi ve ben de söylediklerini takip ettim. Hata yaptığımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

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