NBA'de heyecan 8 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda ilk 4 yarışı veren Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda play-off kovalayan Memphis Grizzlies'ı evinde 119-107 yenerken karşılaşmaya milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz damga vurdu.

Milli basketbolcu 29 dakika süre aldığı maçta 34 sayıyla oynarken, 9'da 7 dış sayı isabeti bulup 6 ribaund ve 4 asistlik katkı verdi. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

Furkan bir önceki kariyer rekorunu 18 Ocak'ta Chicago Bulls'a karşı aldıkları galibiyette 24 sayı atarak kırmıştı.

NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

Washington Wizards – Dallas Mavericks: 119-118

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107

Boston Celtics – Atlanta Hawks: 112-107

Indiana Pacers – Toronto Raptors: 106-115

Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons: 108-103

Phoenix Suns – Houston Rockets: 127-91

Sacramento Kings – Miami Heat: 105-97

Utah Jazz – Portland Trail Blazers: 117-114