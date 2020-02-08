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    • 08.02.2020 10:26

    'de Philadelphia 76ers forması giyen 'dan kariyer rekoru: 34 sayı, 6 ribaund ve 4 asist

    takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Milli yıldızımız 'dan basketbol resitali... Takımının ile karşılaştığı maçta 34 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz için özel bir video da yayınladı.

    N'apıyorsunuz Furkan Bey! Kariyer rekoru...

    'de heyecan 8 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda ilk 4 yarışı veren Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nda play-off kovalayan 'ı evinde 119-107 yenerken karşılaşmaya milli basketbolcumuz damga vurdu.

    Milli basketbolcu 29 dakika süre aldığı maçta 34 sayıyla oynarken, 9'da 7 dış sayı isabeti bulup 6 ribaund ve 4 asistlik katkı verdi. Philadelphia'da ayrıca Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 ve Joel Embiid 10 sayı 10 ribaundluk double double performansı ile galibiyete katkı sağladı.

    Furkan bir önceki kariyer rekorunu 18 Ocak'ta 'a karşı aldıkları galibiyette 24 sayı atarak kırmıştı.

    NBA'de dün gece oynanan 8 karşılaşmada alınan toplu sonuçlar şu şekilde:

    : 119-118

    Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies: 119-107

    : 112-107

    Indiana Pacers – : 106-115

    : 108-103

    : 127-91

    : 105-97

    Utah Jazz – : 117-114

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