Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge'ü UEFA ve FIFA'ya şikayet eden Galatasaray bu konuda adımlar atmayı sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim ve hukukçular İstanbul'a gelen Senegalli yıldızla bir araya geldi.
Toplantıya Diagne'nin İtalyan menajeri ve Fransız avukatı da katıldı. UEFA ve FIFA'dan tazminat talep eden yönetimin yol haritası hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.
Dün İstanbul'dan ayrılan Diagne, Çin'deki salgına göndermede bulunarak maskeli fotoğraf paylaştı.
Toplantıya Diagne'nin İtalyan menajeri ve Fransız avukatı da katıldı. UEFA ve FIFA'dan tazminat talep eden yönetimin yol haritası hakkında görüşme yaptığı öğrenildi.
Dün İstanbul'dan ayrılan Diagne, Çin'deki salgına göndermede bulunarak maskeli fotoğraf paylaştı.
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