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    • 07.02.2020 14:27
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    • 07.02.2020 14:28

    Amedsporlu 'jiletçi' uslanmıyor! Bir skandal daha

    2. Lig Beyaz Grup’ta Amedspor, spor arasındaki maçın son anlarında saha bir anda karışmış ve kırmızı kartlar havada uçuşmuştu. Geçen sezon Sakarya maçında jiletle rakiplerine saldıran Amedsporlu , Hekimoğlu Trabzon maçında rakibine tırnaklarıyla saldırdı.

    2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor'un 'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibinin futbolcusu , Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı ve 7 maç ceza aldı. Mansur Çalar, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

    Sakaryaspor maçındaki saldırısı sebebiyle 'dan ömür boyu men cezası alan Mansur Çalar'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirilmişti.

    MANSUR ÇALAR 6+1 MAÇ CEZA ALDI

    PFDK'ya sevk edilen Mansur Çalar, saldırısı sebebiyle 6 maç ceza aldı. Çift sarı karttan kırmızı kart gören Mansur, toplamda 7 maçta forma giyemeyecek.

    NELER OLMUŞTU?

    Mansur Çalar, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

    Sakaryaspor maçındaki saldırısı sebebiyle PFDK'dan ömür boyu men cezası alan Mansur Çalar'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirilmişti.

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