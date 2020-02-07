TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibinin futbolcusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı ve 7 maç ceza aldı. Mansur Çalar, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Sakaryaspor maçındaki saldırısı sebebiyle PFDK'dan ömür boyu men cezası alan Mansur Çalar'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirilmişti.
MANSUR ÇALAR 6+1 MAÇ CEZA ALDI
PFDK'ya sevk edilen Mansur Çalar, saldırısı sebebiyle 6 maç ceza aldı. Çift sarı karttan kırmızı kart gören Mansur, toplamda 7 maçta forma giyemeyecek.
NELER OLMUŞTU?
Mansur Çalar, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Sakaryaspor maçındaki saldırısı sebebiyle PFDK'dan ömür boyu men cezası alan Mansur Çalar'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 20 maça indirilmişti.
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