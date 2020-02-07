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    • 07.02.2020 15:42
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    • 07.02.2020 15:42

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının saatlerinde değişiklik

    Ziraat Türkiye Kupası'nda önümüzdeki hafta perşembe günü oynanacak olan çeyrek final rövanş karşılaşmalarının saatleri değişti. Buna göre BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı saat 17.30'dan 17.00'ye alınırken, Sivasspor - Antalyaspor maçı ise 19.15'e alındı.

    Ziraat Türkiye Kupası saatlerinde değişiklik yapıldı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynanacak rövanş maçlarının saatlerinde düzenleme yaptı.

    Buna göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Trabzonspor'la karşılaşacağı mücadele 17.00'de, Demir Grup Sivasspor'un, Antalyaspor ile oynayacağı rövanş karşılaşması 19.15'te oynanacak.

    Bu arada çeyre finalin ilk ayağında Trabzonspor sahasında konuk ettiği BB Erzurumspor'u 5-0 yenmiş, Sivasspor ise deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

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