Ülkemizde Anadolu Efes formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan ve Euroleague'de üst üste haftanın en iyi basketbolcusu olarak rekor kıran Shane Larkin ile ilgili, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

'Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı.

1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı.

Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu.'