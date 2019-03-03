Sakaryaspor'un Diyarbakır'daki Amedspor'la oynadığı maçta çıkan olaylarda Sakaryasporlu bazı sporcuların kesici aletle yaralandığı iddia edilmişti. Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Sakarya'da yayın yapan bir yerel televizyon, Amedsporlu Mansur Çalar'ın elinde kesici aletle sahaya çıkarak rakiplerini yaraladığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Amed Sportif formasyı giyen 72 numaralı Mansur Çalar'ın sahaya kesici aletle girdiği ve futbolculara saldırdığı görülüyor.

Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maçın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Amedsporlu futbolcunun sahaya kesici aletle çıktığını ifade eden Erişçi, takım arkadaşlarının vücudundaki yaraları gösteren fotoğrafları, "Bunları futbolcu diye sahaya çıkaran TFF, bunları umarım görürsünüz. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor. Futbolun en büyük yüz karasısın Amedspor" ifadeleriyle paylaştı.

Sakaryaspor ile Amedspor, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup maçında Diyarbakır Stadyumu'nda 2 Mart'ta karşılaşmıştı. Maç öncesi ısınma sırasında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklarla kavga çıkmıştı. Maç başlamadan Amespor'dan Muhlis İstemi, Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu kırmızı kart görmüştü.