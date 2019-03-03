Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 03.03.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 22:01

Türk unda görülmemiş olay! lu sahada futbolcuları jiletledi

2. Lig'de oynanan -Sakaryaspor maçında, sahalarında görülmemiş bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin adlı oyuncusu sahaya kesici aletle girip futbolcuları yaraladı. İşte o görüntüler...

Türk futbolunda görülmemiş olay! Mansur Çalar sahada futbolcuları jiletledi

Sakaryaspor'un 'daki 'la oynadığı maçta çıkan olaylarda Sakaryasporlu bazı sporcuların kesici aletle yaralandığı iddia edilmişti. Amedsporlu cu , Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Sakarya'da yayın yapan bir yerel televizyon, Amedsporlu Mansur Çalar'ın elinde kesici aletle sahaya çıkarak rakiplerini yaraladığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Amed Sportif formasyı giyen 72 numaralı Mansur Çalar'ın sahaya kesici aletle girdiği ve futbolculara saldırdığı görülüyor.

Gergin başlayan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ererken, maçın ardından Sakaryasporlu futbolcu Ferit Erişçi yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Amedsporlu futbolcunun sahaya kesici aletle çıktığını ifade eden Erişçi, takım arkadaşlarının vücudundaki yaraları gösteren fotoğrafları, "Bunları futbolcu diye sahaya çıkaran , bunları umarım görürsünüz. Adam sahaya kesici cisimle çıkıyor. Futbolun en büyük yüz karasısın Amedspor" ifadeleriyle paylaştı.

Sakaryaspor ile Amedspor, TFF 2'nci Lig maçında Diyarbakır Stadyumu'nda 2 Mart'ta karşılaşmıştı. Maç öncesi ısınma sırasında iki takım oyuncuları arasında tekme ve yumruklarla kavga çıkmıştı. Maç başlamadan Amespor'dan Muhlis İstemi, Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu kırmızı kart görmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTürk futbolunda görülmemiş olay! Amedsporlu Mansur Çalar sahada futbolcuları jiletledi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar