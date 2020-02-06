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    • 06.02.2020 09:36

    inde son dakika gelişmesi! Teknik direktör açıklama yaptı

    Son dakika haberi... Romanya'nın FCSB kulübü cephesinden transfer iddialarıyla ilgili ilginç açıklamalar geldi. , Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

    Arda Turan transferinde flaş gelişme

    döneminde uzun süre 'a gelip gelmeyeceği tartışılan ve kulüp bulamayan için ortaya atılan Steaua Bükreş iddialarının ardından açıklama geldi.

    Milliyet'in haberine göre , Arda Turan transferi sorulunca gülerken, "Buna ne diyeyim ki... Arda Turan'ın maaşının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Daha ciddi şeyler konuşalım" dedi.

    Kulübün sportif direktörü Mihai Stoica ise iddiaları, "Herhalde Türkiye'de 1 Nisan şakası yapıyorlar" şeklinde yanıtladı.

    Romanya'da ara transfer dönemi Avrupa'daki birçok ülkenin aksine 17 Şubat günü sona eriyor.

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