Tahkim, Fenerbahçe’nin harcama limitine 16 milyon eklenmesine karar verdi Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek Sarı-Lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira ekledi. Bu gelişmeden sonra Moses’in sözleşmesini fesheden Fenerahçe Zajc’la birlikte birkaç oyuncu satarsa Falette ile birlikte sol bek için bütçe ayıracak.

F enerbahçe'ye Tahkim'den kısmi müjde geldi...Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek Sarı-Lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira ekledi.



FENER'DEN TEPKİ

F enerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Bize 50-55 milyon arası limit açılırsa 2 transfer rahat yaparız" demişti. Bu gelişmeden sonra Moses'in sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler Zajc ile birlikte birkaç oyuncu daha satabilirse Falette ile birlikte sol bek için bütçe ayırabilecek.







F.Bahçe Yönetimi bu gelişme sonrası yeni bir planlama yapacak. F.Bahçe Tahkim'in vermiş olduğu 16 milyon TL'lik ek bütçenin, kendilerinin istediği bütçenin çok altında olduğunu ve bu şartlar altında transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Ayrıca, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek önüne konan engelleri aşmayı sürdürecektir" dendi.







MOSES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

F.Bahçe Moses konusunda Inter ve





'den kısmi müjde geldi...'nün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederekkulübün harcama limitine 16 milyon lira ekledi.daha önce yaptığıaçıklamada, "Bizearası limit açılırsa 2transfer rahat yaparız" demişti.Bu gelişmeden sonra'in sözleşmesini feshedenile birlikte birkaç oyuncudaha satabilirseile birlikte sol bek için bütçeayırabilecek.F.Bahçe Yönetimibu gelişme sonrasıyeni bir planlama yapacak.F.Bahçe Tahkim'in vermişolduğu 16 milyon TL'lik ekbütçenin, kendilerinin istediğibütçenin çok altında olduğunuve bu şartlar altındatransfer yapılmasının mümkünolmadığını açıkladı. Ayrıca,"Kulübümüz haklı mücadelesinedevam ederekönüne konan engelleri aşmayısürdürecektir" dendi.Moses konusunda Inter ve Chelsea anlaştı. Bu gelişmenin ardından Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. TÜM MANŞETLER