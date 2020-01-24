Tahkim, Fenerbahçe’nin harcama limitine 16 milyon eklenmesine karar verdi

Fenerbahçe'ye Tahkim'den kısmi müjde geldi...Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek Sarı-Lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira ekledi.
FENER'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Bize 50-55 milyon arası limit açılırsa 2 transfer rahat yaparız" demişti. Bu gelişmeden sonra Moses'in sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler Zajc ile birlikte birkaç oyuncu daha satabilirse Falette ile birlikte sol bek için bütçe ayırabilecek.
F.Bahçe Yönetimi bu gelişme sonrası yeni bir planlama yapacak. F.Bahçe Tahkim'in vermiş olduğu 16 milyon TL'lik ek bütçenin, kendilerinin istediği bütçenin çok altında olduğunu ve bu şartlar altında transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Ayrıca, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek önüne konan engelleri aşmayı sürdürecektir" dendi.
MOSES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
F.Bahçe Moses konusunda Inter ve Chelsea anlaştı. Bu gelişmenin ardından Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
FENER'DEN TEPKİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Bize 50-55 milyon arası limit açılırsa 2 transfer rahat yaparız" demişti. Bu gelişmeden sonra Moses'in sözleşmesini fesheden Sarı-Lacivertliler Zajc ile birlikte birkaç oyuncu daha satabilirse Falette ile birlikte sol bek için bütçe ayırabilecek.
F.Bahçe Yönetimi bu gelişme sonrası yeni bir planlama yapacak. F.Bahçe Tahkim'in vermiş olduğu 16 milyon TL'lik ek bütçenin, kendilerinin istediği bütçenin çok altında olduğunu ve bu şartlar altında transfer yapılmasının mümkün olmadığını açıkladı. Ayrıca, "Kulübümüz haklı mücadelesine devam ederek önüne konan engelleri aşmayı sürdürecektir" dendi.
MOSES'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
F.Bahçe Moses konusunda Inter ve Chelsea anlaştı. Bu gelişmenin ardından Victor Moses'ın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
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