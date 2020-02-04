Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Cenk, Aykut, Merthan, Yusuf, İbrahim, Batuhan, Emrah, Obertan, Hasan, Rashad
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.
Trabzonspor - Erzurumspor | İlk 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.
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