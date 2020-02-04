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  • 04.02.2020 19:19
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:19

'den son dakika açıklaması! basın toplantısı düzenleyecek

'ndan () son dakika açıklaması geldi... TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Başkan 'in 6 Şubat Perşembe günü basın toplantısı yapacağı belirtildi. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

TFF'den flaş açıklama! Nihat Özdemir...

'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Nihat Özdemir, toplantıda 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunacak, yapılan tüm çalışmaları kamuoyu ile paylaşıp soruları yanıtlayacak.'

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