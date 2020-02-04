Galatasaray, Yuto Nagatomo ve Christian Luyindama'nın sözleşmelerinin askıya alındığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Sezonun ilk yarısında oynadığı futbolla teknik heyeti memnun edemeyen Nagatomo bu sezon çıktığı 15 resmi maçta gol veya asist yapma başarısı gösteremedi.
Luyindama sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık sebebiyle sezonu kapadı.
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