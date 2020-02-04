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  • 04.02.2020 19:08
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:08

Son dakika: , ve Luyindama'yı 'ye bildirilen takım listesine dahil etmedi

Son dakika haberi! , Japon sol bek ve Demokratik Kongolu stoperi 'nın sözleşmelerini askıya alındığını 'na () bildirdi. Nagatomo bu sezon oynadığı futbolla eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken Luyindama ise sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmıştı.

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