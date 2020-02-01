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Kobe'nin eşi Vanessa'dan dünyaya çağrı: Vakıflara destek olun

Kobe’nin ölümü dünyayı yıktı. Eşi Vanessa ise tek isteğini açıkladı: Onun kurduğu vakıflara destek olun... Helikopter kazasında Kobe ve kızı Gianna'yla birlikte 7 kişi hayatını kaybetti. Baba ve kızın cenaze töreniyle ilgili net bir açıklama yapılmadı.

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NBA'in efsanesi Kobe Bryant, korkunç bir helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte can verdi. Şok ölüm tüm dünyayı derinden etkiledi. Ünlü basketçinin eşi Vanessa Bryant'tan ise son derece anlamlı bir mesaj geldi. Kobe'nin 20 vakfın gönüllü elçisini olduğunu söyledi. Bu nedenle Kobe'yi seven herkesten bundan sonra o vakıflara destek olmasını belirtti. "Ben ve kızlarım Kobe'nin anısını yaşatmak için artık bu vakıflara daha çok destek olacağız" dedi.


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