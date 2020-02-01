Kobe'nin eşi Vanessa'dan dünyaya çağrı: Vakıflara destek olun

NBA'in efsanesi Kobe Bryant, korkunç bir helikopter kazasında kızı Gianna ile birlikte can verdi. Şok ölüm tüm dünyayı derinden etkiledi. Ünlü basketçinin eşi Vanessa Bryant'tan ise son derece anlamlı bir mesaj geldi. Kobe'nin 20 vakfın gönüllü elçisini olduğunu söyledi. Bu nedenle Kobe'yi seven herkesten bundan sonra o vakıflara destek olmasını belirtti. "Ben ve kızlarım Kobe'nin anısını yaşatmak için artık bu vakıflara daha çok destek olacağız" dedi.
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