Anadolu Efes gümbür gümbür

THY Euroleague'in 22. hafta maçında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'ı 85-78 yendi. Temsilcimiz bu sonuçla Euroleague'de üst üste 7. kez galip geldi. Toplamda ise 19. galibiyetini elde eden Lacivert- Beyazlılar, ligde liderliğini sürdürdü.
ADANASPOR 3 GOLLE GÜLDÜ
TFF 1. Lig'de 20 haftanın ilk maçında Adanaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe maçta galibiyeti getiren golleri Eren, Ahmet ve Mbilla kaydetti.
SİVAS SKULETİC'İ ALDI
Lider Sivasspor transferin son gününde önemli bir takviya yaptı. Kırmızı- Beyazlılar, geçen sezon G.Birliği formasını giyen Sırp forvet Petar Skuletic'i Montpellier'den kiraladı.
HADERGJONAJ İMZALADI
Kadrosunda önemli bir değişime giden Kasımpaşa, İngiliz ekibi Huddersfield'ten Florent Hadergjonaj'ı kiraladı. Kosovalı sağ bek bu sezon Championship'te 21 maçta oynad ı.
ANTALYA'DA İMZA ŞOV
Ara transferin en hızlı takımlarından Antalyaspor dün 4 bomba patlattı. Kırmızı-Beyazlılar; Ersan Gülüm, Orkan Çınar, Gerson Rodrigues ve Eduard Bello'yu kadrosuna kattı.
MALATYA'DA 2 TRANSFER
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Malatya ayrıca orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.
RİZE'YE GENÇ SOL BEK
Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı. 22 yaşındaki sol bekin 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
A.GÜCÜ'NDE İMZA ŞOV
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra gaza basan Ankaragücü, dün 11 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Başkent ekibi Nduka, Atila Turan ve Orkan Çınar gibi isimleri kadrosuna kattı.
DEV DERBİ 23 ŞUBAT'TA!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5 haftalık maç programını açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 23. hafta maçı 23 Şubat Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.
LİGDE 1 MAÇ DAHA OYNANACAK
Süper Lig'de bugün Trabzon-F.Bahçe ve Ç.Rize- Beşiktaş maçlarının maçının dışında 1 karşılaşma daha var. 14.00'te Antalya evinde Konya ile mücadele edecek.
ADANASPOR 3 GOLLE GÜLDÜ
TFF 1. Lig'de 20 haftanın ilk maçında Adanaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe maçta galibiyeti getiren golleri Eren, Ahmet ve Mbilla kaydetti.
SİVAS SKULETİC'İ ALDI
Lider Sivasspor transferin son gününde önemli bir takviya yaptı. Kırmızı- Beyazlılar, geçen sezon G.Birliği formasını giyen Sırp forvet Petar Skuletic'i Montpellier'den kiraladı.
HADERGJONAJ İMZALADI
Kadrosunda önemli bir değişime giden Kasımpaşa, İngiliz ekibi Huddersfield'ten Florent Hadergjonaj'ı kiraladı. Kosovalı sağ bek bu sezon Championship'te 21 maçta oynad ı.
ANTALYA'DA İMZA ŞOV
Ara transferin en hızlı takımlarından Antalyaspor dün 4 bomba patlattı. Kırmızı-Beyazlılar; Ersan Gülüm, Orkan Çınar, Gerson Rodrigues ve Eduard Bello'yu kadrosuna kattı.
MALATYA'DA 2 TRANSFER
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'dan sol bek Karim Hafez'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Malatya ayrıca orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.
RİZE'YE GENÇ SOL BEK
Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig takımlarından Ekol Göz Menemenspor'da forma giyen Alberk Koç'u renklerine bağladı. 22 yaşındaki sol bekin 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
A.GÜCÜ'NDE İMZA ŞOV
Transfer yasağını kaldırdıktan sonra gaza basan Ankaragücü, dün 11 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Başkent ekibi Nduka, Atila Turan ve Orkan Çınar gibi isimleri kadrosuna kattı.
DEV DERBİ 23 ŞUBAT'TA!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5 haftalık maç programını açıkladı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki 23. hafta maçı 23 Şubat Pazar günü oynanacak. Ülker Stadı'ndaki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.
LİGDE 1 MAÇ DAHA OYNANACAK
Süper Lig'de bugün Trabzon-F.Bahçe ve Ç.Rize- Beşiktaş maçlarının maçının dışında 1 karşılaşma daha var. 14.00'te Antalya evinde Konya ile mücadele edecek.
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