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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden, dünya basketbol tarihine damgasını vuran yıldızlardan biri olan Kobe Bryant, Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti. 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın ölüm haberi dünyayı yasa boğmuştu. Ne söyleyeceği en çok merak edilen isim hiç kuşkusuz eşi ve kızını kaybeden Vanessa Bryant'tı. Vanessa Bryant sessizliğini sosyal medyada bozdu.

30.01.2020 09:30 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:40
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Basketbolun efsanevi isimlerinden biri olan Kobe Bryant'ın ölüm haberi şok etkisi yaratmıştı.

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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Pilotaj hatasından kaynaklandığı tahmin edilen kazada, helikopterde bulunan 9 kişiden kurtulan olmamıştı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Bu feci kazanın ardından yeni ve gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

Son olarak Kobe Bryant ve eşi Vanessa arasındaki sözleşme ortaya çıkmıştı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

People dergisinin haberine göre; Kobe Bryant ve eşi Vanessa'nın aynı hava aracına birlikte binmeme konusunda bir anlaşma yaptıkları öğrenilmişti.

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