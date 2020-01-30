Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant günler sonra sessizliğini bozdu! İlk açıklama...

NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden, dünya basketbol tarihine damgasını vuran yıldızlardan biri olan Kobe Bryant, Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti yakınlarında pazar günü geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayatını kaybetmişti. 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın ölüm haberi dünyayı yasa boğmuştu. Ne söyleyeceği en çok merak edilen isim hiç kuşkusuz eşi ve kızını kaybeden Vanessa Bryant'tı. Vanessa Bryant sessizliğini sosyal medyada bozdu.

30.01.2020 09:30 - Son Güncelleme: 30.01.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





