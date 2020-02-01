Fırtına, transferin son gününde 3 oyuncuya imza attırdı

Trabzonspor transferin son gününde 3 isme imza attırdı. Guilherme için Yeni Malatya'nın evrak krizi çıkarması üzerine oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento, haklarını Portekiz kulübü Alveranga'ya devretti. Trabzon da Guilherme'yi Alveranga'dan 100 bin Euro bedelle 1.5 yıllığına kiraladı. Guilherme bu sezon 450 bin Euro kazanacak. Trabzonspor ayrıca savunma bölgesine ise 2 takviye yaptı. Cruzeiro'dan Manoel Messias ile 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Manoel bu sezon 400 bin Euro alacak. Trabzonspor, bonservisi elinde olan stoper Da Costa ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Da Costa sezon sonuna kadar 40 bin Euro garanti ücret, 25 bin Euro maç başı alacak.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler Da Costa, Guilherme ve Manoel'in imza töreninde hazır bulundu. 3 oyuncu da 500'er forma aldı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferler Da Costa, Guilherme ve Manoel'in imza töreninde hazır bulundu. 3 oyuncu da 500'er forma aldı.
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