Beşiktaş ara transferin bitmesine saatler kala beklenen transferi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün eski yönetimi ile yapılan anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, bir süredir bu pürüzü gidermek için uğraşıyordu.

AJDIN HASIC KİMDİR?

7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.