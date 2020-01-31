Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.01.2020 12:14
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 12:39

transfer i | 'ta sürpriz transfer! 4 yıllık sözleşme imzalandı

haberine göre , Boşnak futbolcu Ajdin Hasic transferinde mutlu sona ulaştı. Dün siyah-beyazlı kulübün U19 takımı ile antrenmana çıkmayan genç isim, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! 4 yıllık sözleşme imzalandı

ara transferin bitmesine saatler kala beklenen transferi gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp imza parası nedeniyle A Takım'a çıkarma konusunda problem yaşadığı 18 yaşındaki Boşnak forvet Ajdin Hasic'le 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün eski yönetimi ile yapılan anlaşma nedeniyle 2 milyon Euro'luk imza parası ödemek durumunda olan siyah-beyazlı ekip, bir süredir bu pürüzü gidermek için uğraşıyordu.

AJDIN HASIC KİMDİR?
7 Ekim 2001 tarihinde Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde dünyaya gelen Hasic, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Hırvat ekibinde gösterdiği performansla ülkesinin alt yaş milli takımlarına seçilen 18 yaşındaki futbolcu, Bosna-Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç yıldız, kanatların yanı sıra on numara mevkisinde de oynayabiliyor.

haberin devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta sürpriz transfer! 4 yıllık sözleşme imzalandı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri