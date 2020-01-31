Başakşehir Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta açılış maçında Başakşehir ile Gençlerbirliği mücadele edecek. Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Başakşehir (6G 3B), son iki karşılaşmayı dokuz gol atarak kazandı. Şampiyonluk yarışında 36 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir, bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yarıştan kopmak istemiyor. Peki, Başakşehir Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Gençlerbilirği maçı muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 31 Ocak Cuma saat 20.00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemler İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen olacak. Erkan Engin'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.