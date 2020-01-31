Son dakika transfer haberleri | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer...
Türkiye için devre arası transfer sezonu bugün saat 18.00'de sona eriyor. Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer sezonunun son günü de hareketli geçiyor. Transferin son günü sabah saatlerinde ilk bomba haber geldi. İşte 2019-20 sezonu devre arası transfer dönemi son dakika transfer haberleri...
ANTALYA'DAN TOSİC SÜRPRİZİ
Sezonun ikinci yarısında lige tutunmak adına sert bir mücadele verecek olan Antalyaspor'da gündem savunmaya yapılacak olan takviye. Fanatik'in haberine göre kırmızı-beyazlı ekibin bu doğrultuda hedefindeki isim ise Süper Lig'in peşinde olduğu Dusko Tosic. Guangzhou R&F'te yol ayrımına gelen ve Çin'den dönmek üzere olan Sırp savunmacıya Antalyaspor'dan ciddi teklif geldiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le yapacağı birebir görüşmenin ardından geleceği hakkında karar vereceği de gelen haberler arasında.
MONACO İLE BELHANDA PAZARLIĞI
Galatasaray Kulübü ile Fransız ekibi Monaco arasında Belhanda'nın transferi için görüşme gerçekleşti. Fransız basınında yer alan haberler göre; Monaco Kulübü, Faslı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sarı kırmızılıların kapısını çalan Fransızlar, "Belhanda'nın maaşını yarı yarıya ödelim" önerisinde bulundu. Hürriyet'in haberine göre Galatasaraylı yöneticiler ile tecrübeli futbolcunun maaşının büyük kısmının Monaco tarafından ödenmesini istiyor. Galatasaray ile Monaco yönetimi arasında yapılacak son görüşmede eğer maaş konusunda uzlaşılmaya varılamazsa, Fransızların transferi askıya alacağı belirtildi. Öte yandan kiralık oynadığı Aslan'da kadro dışı kalan Nzonzi, İstanbul'dan ayrılarak Paris'e gitti. Fransız futbolcunun 1. Lig takımlarından Rennes'le anlaşması bekleniyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Son dakika bilgisine göre bordo-mavili takım son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa'yla her konuda anlaşma sağladı.
33 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Da Costa'yla resmi sözleşme imzalayacak. Deneyimli yıldızla bir dönem Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.
GALATASARAYLI MBAYE DİAGNE'YE 6 AY KAFA İZNİ
Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için Galatasaray'a dönme şansı bulunmayan Senegalli'nin bir aydır ülkesinde olduğu ve sezon sonuna dek izin verildiği ortaya çıktı. Diagne'nin futbol hayatına devam etmesi için iki kulübün anlaşması gerekiyor. Aksi takdirde Diagne, sezon sonuna dek boşta kalacak.
Galatasaray'ın bundan tam 1 yıl önce 31 Ocak 2019'da "şampiyonluk transferi" olarak Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Mbaye Diagne resmen ortada kaldı... Hürriyet'in haberine göre Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım'da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor. Bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne'nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal'e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray'a geri dönme şansı da bulunmuyor.