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  • 31.01.2020 13:37
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 13:40

'de son dakika ayrılığı! Transfer görüşmesi için 'ya gitti

'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Zanka, yolcusu... Zanka'nın 'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği öğrenildi.

F.Bahçe'de son dakika! Almanya yolcusu...

'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Zanka'nın 'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için 'ya gittiği öğrenildi.

Aspor'da yer alan habere göre; sarı lacivertli kulüp, Bundesliga temsilcisiyle her konuda anlaşmaya vardı. Danimarkalı futbolcu da imza atmak için Almanya'ya gitti.

29 yaşındaki deneyimli stoper, Fransa Ligue 1 ekibi Amiens tarafından da istenmişti ancak tercihini Alman temsilcisinden yana kullandı.

Mathias Zanka, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maçta forma giydiği ve rakip fileleri 2 kez sarstı.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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