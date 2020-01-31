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  • 31.01.2020 18:29
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 19:07

Son dakika: Kevin Prince 'ta

transferin son dakikalarında bombayı patlattı. Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen Kevin Prince 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş yıldız ismi kadrosuna kattı!

transferin son dakikalarında bombayı patlattı. Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen Kevin Prince 'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1,5 YILLIĞINA KİRALIK
Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!
A Spor'un haberine göre Ganalı futbolcu, bu akşam Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.

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