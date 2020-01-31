Beşiktaş transferin son dakikalarında bombayı patlattı. Beşiktaş, daha önce Barcelona ve Milan'da da forma giyen Kevin Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

1,5 YILLIĞINA KİRALIK

Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR!

A Spor'un haberine göre Ganalı futbolcu, bu akşam Beşiktaş için İstanbul'a gelecek.