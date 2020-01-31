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  • 31.01.2020 20:13
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 20:13

- | CANLI ANLATIM

'in 20. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başakşehir - Gençlerbirliği | CANLI

'in 20. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Başakşehir'in Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz

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