Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Başakşehir'in Fatih Terim Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırladığı maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Zorlu mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio, Yasin Pehlivan, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz
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