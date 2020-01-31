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  • 31.01.2020 17:42
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 17:53

Son dakika haberi... 'nda programı belli oldu

Son dakika haberine göre; rövanş maçlarının programı açıklandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının tarihleri ve saatleri...

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