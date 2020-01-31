Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçlarının programı açıklandı. Kupa'da Çeyrek Final ikinci maçları 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçlarının programı açıklandı. Kupa'da Çeyrek Final ikinci maçları 11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Müsabakaların programı şöyle:
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