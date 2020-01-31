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  • 31.01.2020 15:52
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:22

Son dakika: nın olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu

Son dakika haberine göre Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu. Buna göre Çin, Rusya, Arjantin ve ABD ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu. Buna göre Çin, Rusya, Arjantin ve ABD ile karşılaşacak.

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