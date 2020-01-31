Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu. Buna göre Filenin Sultanları Çin, Rusya, Arjantin ve ABD ile karşılaşacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu. Buna göre Filenin Sultanları Çin, Rusya, Arjantin ve ABD ile karşılaşacak.
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