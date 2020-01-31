Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de sezon başında Fenerbahçe'den İstanbulspor'a kiralanan İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü.
Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, kupada 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı bildiride Allahyar'ın lisansının bugün çıkarıldığı gözüküyor
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