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  • 31.01.2020 16:23
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:23

'de Allahyar sürprizi! Sözleşmesi feshedildi

Son dakika haberine göre tarafından sezon başında İstanbul'a kiralanan İranlı forvet oyuncusu 'in sözleşmesi sarı-siyahlı ekip tarafından feshedildi.

Fenerbahçe'de Allahyar sürprizi! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig'de sezon başında 'den İstanbul'a kiralanan İranlı futbolcu , sarı-siyahlı kulübün sözleşmesini feshetmesi sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü.

Allahyar, İstanbulspor formasıyla 7 maçta görev alırken, kupada 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yolladığı bildiride Allahyar'ın lisansının bugün çıkarıldığı gözüküyor

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