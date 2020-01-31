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  • 31.01.2020 15:30
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:37

'da beklenen oldu! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

haberine göre sezon başında Roma'dan kiraladığı Fransız yıldız 'nin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

G.Saray'da beklenen oldu! Yıldız ismin sözleşmesi feshedildi

'da kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu 'nin sözleşmesi feshedildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinde takım listelerinin yayımlandığı sayfada, Nzonzi'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Galatasaray'ın sezon başında İtalya'nın Roma ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Süper Lig'in 15. haftası öncesinde kadro dışı bırakılmıştı.

Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda 15 resmi müsabakada forma giydi.

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