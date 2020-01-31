2019/2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda ara transfer döneminin bitmesine saatler kaldı. Takımlar kadroların güçlendirmek, eksik mevkilerindeki ihtiyacı karşılamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig ekipleri, az bir süre kala bombaları patlatacak gibi görünüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekiplerinin ara transfer raporu...