Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekipte kadro açıklandı. Son 6 lig maçında sadece 2 kez kazanabilen Beşiktaş, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. Peki, Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor ile Beşiktaş mücadele edecek. Rizespor - Beşiktaş maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Kamil Çetin yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.

Koray Gençerler ise mücadelede VAR hakemi olarak görev alacak.

BEŞİKTAŞ'IN RİZESPOR MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği 21 kişilik kadro şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Mertcan Açıkgöz, Almos Kaan Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.