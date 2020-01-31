Beşiktaş'ta büyük buluşma gerçekleşti... Siyah- Beyazlı kulübe 14 yıl aradan sonra bu kez teknik direktör olarak geri dönen Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta taraftarları önünde saat 19.03'te taraftarın karşısına çıktı. Binlerce taraftar Sergen Yalçın'a çok büyük destek verdi.
Başkan Çebi ve yöneticilerin ardından saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı. Daha sonra skorboarddan Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.
TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ardından tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi.
TARAFTARDAN TEZAHÜRAT ŞOV
Tribünlerde tezahürat şov vardı. Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoş geldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.
Q7 VE GUTI'YI GERİDE BIRAKTI
Sergen; Quaresma ve Guti için yapılan imza töreninden daha fazla sayıda taraftarı stada çekti
Sergen Yalçın, Quaresma ve Guti'yi sollladı. Quaresma ve Guti için de statta imza töreni düzenlenmiş ancak hiçbiri Yalçın kadar taraftar toplamamıştı. Quaresma için 18 bin, Guti için 20 bin taraftar gelirken Yalçın'ın imza törenine 22 bin taraftar geldi.
HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM
Sergen Yalçın imza töreninde hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını söyledi. Başarılı hoca, "Başkana ve yönetime verdiği şans için teşekkür ediyorum. Taraftarıma da minnettarım" dedi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yalçın'a yıllık 6 milyon TL ödenecek.
LUCE 2 GÜN SÜRE İSTEDİ
Beşiktaş'ın Bükreş'te sportif direktörlük teklifi yaptığı Mircea Lucescu yönetimden düşünmek için 2 gün süre talep etti.
Beşiktaş'ta gözler Lucescu'ya çevrildi... Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan Rumen hoca ile önceki gün yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Danışman İbrahim Altınsay ve yöneticilerin katıldığı görüşmede Lucescu'ya sportif direktör teklifinde bulunduğu öğrenildi. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin bu plan ve projelerini Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için 2 gün süre istediği belirlendi. Rumen hocanın karara olumlu baktığı ve Siyah- Beyazlı kulübün teklifini kabul edeceği öne sürüldü.
AJDIN HASIC'İN LİSANSI ÇIKIYOR
Beşiktaş Yönetimi Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı merak konusu olan Ajdin Hasic'le anlaşan yönetim bu oyuncunun bugün lisansını çıkartacak. Bu gelişmede Sergen Yalçın'ın çok önemli rol oynadığı öğrenildi.
ATTIĞI GOLLER İZLETTİRİLDİ
Başkan Çebi ve yöneticilerin ardından saat 19.03'te sahaya çıkan Yalçın, öncelikle taraftarları selamladı. Daha sonra skorboarddan Yalçın'ın Beşiktaş formasıyla attığı gollere yer verildi.
TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Yalçın, Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ'ın da katılımıyla 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Ardından tribünün önüne gelerek üçlü çektirdi.
TARAFTARDAN TEZAHÜRAT ŞOV
Tribünlerde tezahürat şov vardı. Tören için hazırlanan platformun arkasında "Hoş geldin Sergen Yalçın, Çünkü Sen Dünden Yarına" yazısı yer aldı. Aynı yazı, reklam panolarına da yansıtıldı.
Q7 VE GUTI'YI GERİDE BIRAKTI
Sergen; Quaresma ve Guti için yapılan imza töreninden daha fazla sayıda taraftarı stada çekti
Sergen Yalçın, Quaresma ve Guti'yi sollladı. Quaresma ve Guti için de statta imza töreni düzenlenmiş ancak hiçbiri Yalçın kadar taraftar toplamamıştı. Quaresma için 18 bin, Guti için 20 bin taraftar gelirken Yalçın'ın imza törenine 22 bin taraftar geldi.
HAYATIMDA HİÇ BU KADAR HEYECANLANMADIM
Sergen Yalçın imza töreninde hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını söyledi. Başarılı hoca, "Başkana ve yönetime verdiği şans için teşekkür ediyorum. Taraftarıma da minnettarım" dedi. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yalçın'a yıllık 6 milyon TL ödenecek.
LUCE 2 GÜN SÜRE İSTEDİ
Beşiktaş'ın Bükreş'te sportif direktörlük teklifi yaptığı Mircea Lucescu yönetimden düşünmek için 2 gün süre talep etti.
Beşiktaş'ta gözler Lucescu'ya çevrildi... Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından sportif direktörlüğe getirilmesi planlanan Rumen hoca ile önceki gün yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ortaya çıktı. Danışman İbrahim Altınsay ve yöneticilerin katıldığı görüşmede Lucescu'ya sportif direktör teklifinde bulunduğu öğrenildi. Önümüzdeki senelerde genç yeteneklerden kurulu yaş ortalamasının 23-24 olduğu bir takım kurmak isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin bu plan ve projelerini Lucescu'nun çok takdir ettiği ve düşünmek için 2 gün süre istediği belirlendi. Rumen hocanın karara olumlu baktığı ve Siyah- Beyazlı kulübün teklifini kabul edeceği öne sürüldü.
AJDIN HASIC'İN LİSANSI ÇIKIYOR
Beşiktaş Yönetimi Sergen Yalçın'ın gelmesinden sonra flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı merak konusu olan Ajdin Hasic'le anlaşan yönetim bu oyuncunun bugün lisansını çıkartacak. Bu gelişmede Sergen Yalçın'ın çok önemli rol oynadığı öğrenildi.
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