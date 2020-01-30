'tadönemi resmen başladı... Dün sabah 09.00 sularında'ne gelen Sergen Yalçın , burada Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile görüştü.



İDMAN 2 SAAT İLERİYE ALINDI

Sergen Yalçın ve yardımcıları ardından futbolcularla tek tek tanıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın sözleşmesi henüz feshedilmediği için planlanan idman saati 2 saat ileriye alındı.

Yönetimi Avcı'nın sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın takımla birlikte idmana çıktı. Beşiktaş internet sitesi de Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı.öncesi takımla toplantıyapan SergenYalçın oyuncularına,"Bu sıkıntılıdurumdan birlikteayağa kalkacağız.Büyük bir kulüpteyiz.Başınızı diktutun" diye seslendi.