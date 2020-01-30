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'ta dönemi başladı!

Siyah-Beyazlılar, ’nın sözleşmesi feshedilmediği için dün sabahki idmanı iki saat erteledi. Avcı ile yolların resmen ayrıldığının açıklanmasının ardından , ’ta olarak ilk idmanını gerçekleştirdi.

Kartal yuvasında
Ve Beşiktaş'ta Sergen dönemi resmen başladı... Dün sabah 09.00 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen , burada Transferden Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile görüştü.


İDMAN 2 SAAT İLERİYE ALINDI
Sergen Yalçın ve yardımcıları ardından futbolcularla tek tek tanıştı. Ancak 'nın sözleşmesi henüz feshedilmediği için planlanan idman saati 2 saat ileriye alındı.




KULÜP YALÇIN'I AÇIKLADI
Beşiktaş Yönetimi Avcı'nın sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın takımla birlikte idmana çıktı. internet sitesi de Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı.

BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ
Antrenman öncesi takımla toplantı yapan Sergen Yalçın oyuncularına, "Bu sıkıntılı durumdan birlikte ayağa kalkacağız. Büyük bir kulüpteyiz. Başınızı dik tutun" diye seslendi.

İMZA TÖRENİ 19.03'TE
Beşiktaş ü Yalçın için bugün Vodafone Park'ta saat 19.03'te imza töreni düzenlenek. İmza töreni için taraftarlardan ücret alınmayacak.



KADROMUZ YETERLİ
Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede transfere gerek olmadığını iletti.



Sergen Yalçın futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.



Yalçın'ın yardımcılıklarını Murat Şahin ve Çağdaş atan yapacak.



Sergen Yalçın idman öncesi futbolcularla tek tek tokalaştı.



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