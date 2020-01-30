Ve Beşiktaş'ta Sergen dönemi resmen başladı... Dün sabah 09.00 sularında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Sergen Yalçın, burada Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ ile görüştü.
KULÜP YALÇIN'I AÇIKLADI
Beşiktaş Yönetimi Avcı'nın sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın takımla birlikte idmana çıktı. Beşiktaş internet sitesi de Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı.
BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ
Antrenman öncesi takımla toplantı yapan Sergen Yalçın oyuncularına, "Bu sıkıntılı durumdan birlikte ayağa kalkacağız. Büyük bir kulüpteyiz. Başınızı dik tutun" diye seslendi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın için bugün Vodafone Park'ta saat 19.03'te imza töreni düzenlenek. İmza töreni için taraftarlardan ücret alınmayacak.
KADROMUZ YETERLİ
Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede transfere gerek olmadığını iletti.
Sergen Yalçın futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Yalçın'ın yardımcılıklarını Murat Şahin ve Çağdaş atan yapacak.
Sergen Yalçın idman öncesi futbolcularla tek tek tokalaştı.
İDMAN 2 SAAT İLERİYE ALINDI
Sergen Yalçın ve yardımcıları ardından futbolcularla tek tek tanıştı. Ancak Abdullah Avcı'nın sözleşmesi henüz feshedilmediği için planlanan idman saati 2 saat ileriye alındı.
KULÜP YALÇIN'I AÇIKLADI
Beşiktaş Yönetimi Avcı'nın sözleşmesini feshettikten sonra Sergen Yalçın takımla birlikte idmana çıktı. Beşiktaş internet sitesi de Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme yapıldığını açıkladı.
BİRLİKTE AYAĞA KALKACAĞIZ
Antrenman öncesi takımla toplantı yapan Sergen Yalçın oyuncularına, "Bu sıkıntılı durumdan birlikte ayağa kalkacağız. Büyük bir kulüpteyiz. Başınızı dik tutun" diye seslendi.
İMZA TÖRENİ 19.03'TE
Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın için bugün Vodafone Park'ta saat 19.03'te imza töreni düzenlenek. İmza töreni için taraftarlardan ücret alınmayacak.
KADROMUZ YETERLİ
Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede transfere gerek olmadığını iletti.
Sergen Yalçın futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Yalçın'ın yardımcılıklarını Murat Şahin ve Çağdaş atan yapacak.
Sergen Yalçın idman öncesi futbolcularla tek tek tokalaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.