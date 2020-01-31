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  • 31.01.2020 15:29
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42

'da son dakika... Galatasaray 'yı ikinci kez kiraladı

'da son dakika gelişmesi... Galatasaray, stoper transferi için eski oyuncularından 'da oynayan 28 yaşındaki ile anlaşmaya vardı.

G.Saray'dan sürpriz transfer! Yeniden geliyor

stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile eski oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

Futbola Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, buradan Galatasaray altyapısına geçti. Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan milli futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Son olarak sezon başında Çekya temsilcisi 'a bonservisi verilen 28 yaşındaki demeyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 haziranında sona eriyor.

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